18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

14:34

У Гостиного двора задержали участницу пикета в защиту парков и скверов Петербурга

Правоохранители в районе Гостинного двора задержали участницу пикета за сохранение зеленых территорий в Петербурге, сообщает «Зеленая коалиция».

По словам представителей движения, задержана Анна Дудникова. Она стояла с плакатом с надписью «Беглов, вам тоже нечем будет дышать», сообщает «МБХ Медиа». Лидер «Красивого Петербурга» Красимир Врански уточнил, что ее везут в 78-й отдел полиции. На каком основании задержана активистка, и что именно ей вменяется, пока не сообщается.

Порядка 30 участников «Зеленой коалиции» стоят в одиночных пикетах вдоль Невского проспекта от Аничкова моста до канала Грибоедова. Представители  инициативных групп привлекают внимание к проблеме застройки зеленых зон и требуют сохранить парки и скверы.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


19:25    
15-18
Боятся -значит уважают!
Уверен, что протокола не будет, или найдут надуманный предлог.
А текст очень хороший, доходчивый, плакатный. Предлагаю его не забыть, а наоборот, сделать значки, открытки и прочее.

19:19    
17-49
.  Товарищ, очевидно, что Вы судите по себе. Считается, что так делают только недалёкие, ограниченные люди. Попробуйте осознать, что у других людей могут быть другие цели и высокие устремления, не доступные Вашему пониманию.
   Со своей стороны я понимаю Ваш интерес к общению и желание быть услышанным, признаю Ваше право высказывать любые Ваши предположения, даже не относящиеся к теме и абсурдные. Так же не считаю себя вправе судить о состоянии Вашей психики, да и нет необходимости. Пишите всё, что хотите. Ваши специфические высказывания представляют определённый интерес.

18:35    
17:49  - так считают гнилые овощи или пассивные гомосеки.

17:49    
Стояние в пикетах стало признаком психического расстройства или полного отсутствия каких-либо интересов , кроме болезненной тяги к вниманию прохожих и СМИ. что тоже не очень хорошо характеризует психику. Если завтра вдруг ( не дай бог ) разрешать стоять в пикетах с плакатами голыми - будут стоять . И те же самые лица. А что - ИМЕЕМ ПРАВО !

16:05    
Красимир "шифруется".
В прошлом году на пикеты  приглашали всех. Я тоже стояла на Невском.
А в этом году информация о пикете  как-то не дошла. Вероятно, есть"зелёные", а есть те кто  "зеленее".

15:18    
Начали травить Анну Дудникову. Значит достала Анна их.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы оцениваете деятельность вице-губернатора Игоря Албина?

Положительно
Отрицательно
Никак

Все новости:

18:03 СМИ: Глава миграционного управления МВД ушла в отставку   5

17:17 Следком не нашел следов взрывчатки на месте взрыва в жилом доме Магнитогорска   1

16:14 В Петербурге задержали выступавшего за отставку Медведева активиста   6

15:26 Артемий Лебедев подарил туристический логотип Петербурга всем желающим   4

14:34 У Гостиного двора задержали участницу пикета в защиту парков и скверов Петербурга   6

13:55 Беглов осмотрел школу и три детских сада в Адмиралтейском районе   1

12:36 Кабмин согласовал переезд ряда ведомств в "Москва-Сити"

12:00 Выберут понятно кого: чего ждать от выборов в 2019 году   2

11:21 В Магнитогорске опознали тела всех погибших при взрыве в жилом доме

3 января, 18:00 На "навальниста" из Перми завели уголовное дело   5

3 января, 17:10 Под завалами дома в Магнитогорске найден 39-й погибший   1

3 января, 17:00 Невзоров пояснил, почему не стоит верить конспирологическим теориям о теракте в Магнитогорске   16

3 января, 16:00 Франция выдала России обвиняемого в мошенничестве экс-министра финансов Подмосковья   4

3 января, 15:05 На YouTube состоялась премьера "блокадной" комедии "Праздник"   5

3 января, 14:44 Медведев назначил Елену Бойко замминистра здравоохранения   2

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.