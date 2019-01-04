У Гостиного двора задержали участницу пикета в защиту парков и скверов Петербурга

Правоохранители в районе Гостинного двора задержали участницу пикета за сохранение зеленых территорий в Петербурге, сообщает «Зеленая коалиция».

По словам представителей движения, задержана Анна Дудникова. Она стояла с плакатом с надписью «Беглов, вам тоже нечем будет дышать», сообщает «МБХ Медиа». Лидер «Красивого Петербурга» Красимир Врански уточнил, что ее везут в 78-й отдел полиции. На каком основании задержана активистка, и что именно ей вменяется, пока не сообщается.

Порядка 30 участников «Зеленой коалиции» стоят в одиночных пикетах вдоль Невского проспекта от Аничкова моста до канала Грибоедова. Представители инициативных групп привлекают внимание к проблеме застройки зеленых зон и требуют сохранить парки и скверы.

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