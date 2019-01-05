Пираты взяли в плен российских моряков в Гвинейском заливе

Африканские налетчики атаковали российское судно MSC MANDY (ходит под флагом Панамы), дрейфовавшее в 20 милях от бенинского порта Котоноу, передает "Интерфакс". На борту корабля на тот момент находились 24 члена экипажа - 23 россиянина и 1 украинец.

Около 9 пиратов действовали быстро: поднявшись на палубу, принялись грабить экипаж, угрожая расправой. В арсенале захватчиков были автоматы, мачете и иное холодное оружие.

Через пару часов бандиты покинули грузовоз, прихватив с собой шестерых членов экипажа, большинство из которых - старший комсостав: капитан, старший помощник капитана, 3-й помощник капитана, боцман, сварщик, повар.

Среди тех, кто остался на судне, пострадавших нет. После пиратской атаки по указанию судовладельца на борт доставили нового, "запасного" старпома, который и сопроводил корабль в близлежащий порт Котоноу, куда пребудут шесть членов экипажа взамен "утраченных".

Судьбой похищенных россиян занимается кризисный центр МИД и его в консульские отделы в Нигерии и Бенине.