Спикер Конгресса США считает опасными отношения Трампа и "гангстера"-Путина

Сомнительного характера отношения Дональда Трампа с мировыми лидерами наподобие Владимира Путина беспокоят спикера Конгресса США Нэнси Пелоси: чиновница уверена, что общаться с такими людьми, как глава российского государства, весьма опасно.

"Я думаю, что отношения президента [Трампа] с гангстерами по всему миру являются ужасающими. Владимир Путин, серьезно? Я думаю, что это опасно", - такое заявление сделала Пелоси в эфире телеканала MSNBC.

В свою очередь Путин ранее проявил дипломатическую "дружелюбность", сообщив, что Россия готова к диалогу с США: "Как только будет готова другая сторона, мы будем это делать".