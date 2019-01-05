18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

5 января, 12:30

Спикер Конгресса США считает опасными отношения Трампа и "гангстера"-Путина

Сомнительного характера отношения Дональда Трампа с мировыми лидерами наподобие Владимира Путина беспокоят спикера Конгресса США Нэнси Пелоси: чиновница уверена, что общаться с такими людьми, как глава российского государства, весьма опасно.

"Я думаю, что отношения президента [Трампа] с гангстерами по всему миру являются ужасающими. Владимир Путин, серьезно? Я думаю, что это опасно", - такое заявление сделала Пелоси в эфире телеканала MSNBC.

В свою очередь Путин ранее проявил дипломатическую "дружелюбность", сообщив, что Россия готова к диалогу с США: "Как только будет готова другая сторона, мы будем это делать".

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


5 января, 21:16    
14:04 - путин слабак... империи именно и разваливались по причине "воинственного тонуса" - спарта, древний рим и нацистская германия и т.д... а ты похоже по старинке дрочишь на "геополитическое доминирование" и "воинственный тонус"... новейшие технологии, наука, цивилизация,гражданское общество - вот могила для путина... пока он слюнявит иконки с попами в монастырях и спасает дикарей в сирии, мир идет вперед, китайцы пример - есть "китайское чудо" и вот уже луноход гуляет луне...

5 января, 14:34   Едро-благодетель   ПЖиВ
Не ругайте тех кто за Путина, Ельцин отменил гомосексуальные наказания для геев. Путин молчаливо подержал своего учителя в этом. Вот гомики и стараются. В марте агитировали всей гей колонной за Путина и ЕР. Также и тут пишут свои комментарии. Боятся, что потеряют права на свободную любовь.

5 января, 14:22    
Древний Рим понятно, но и СССР при национал-предателе Горбачёве, как только вышел из "холодной войны", предал Варшавский Договор и свои вооружённые силы, вывел войска из Афганистана и тд. сразу же и развалился!

5 января, 14:04    
В 2019 году Путину нельзя ни в коей мере снижать уровень российского экспансионизма в мире! Только вперёд в борьбе за геополитическое доминирование в мире, включая и Украину, и Ближний Восток, и Европу с Африкой и тд., иначе Россию ждёт деградация и развал!!! В принципе все империи в мире, начиная с Древнего Рима, распались из-за того, что променяли воинственный тонус условно на "белопушистость" во внешней политике, что вело к гнилостному разложению и внутренней жизни, агонии и концу!

5 января, 13:51    
13:22 - не истери, бесполезно... кто про что а вшивый про баню... "мудрость", "воля" и прочая хрень... ты запутался в собственных яйцах - блажишь о путине, как о "спасителе" и тут же - ему "нужны мудрость" и прочая погремушка... выходит с путиным до сих пор "мудрости" "воли" и "решительности", нет?.. а оценка янки правильная - путин "не наш"... путин создал новую буржуазию, которая доит россиию криминальными методами...

5 января, 13:22   Саша  
Вступаем в 2019 год в условиях сильной геополитической турбулентности! Это и инициатива демократов Конгресса во главе с ярой русофобкой Пелоси по отставке Трампа, и желание Китая вернуть силой Тайвань, огромный рост влияния крайне правых перед выборами в парламент ЕС в мае 2019г., Украина, Сирия, Иран,"Северный поток-2" и тд. итп. Путину(России) в этой ситуации крайне нужны мудрость, политическая воля и решительность! Россия, вперёд! Русские идут!!!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы оцениваете деятельность вице-губернатора Игоря Албина?

Положительно
Отрицательно
Никак

Все новости:

5 января, 18:00 Рекордное число американцев хотят покинуть США   2

5 января, 17:25 Япония и Россия приблизились к тому, чтобы поставить точку в вопросе по Курилам   4

5 января, 16:25 Депутат Петров просит Мединского оградить детей от жестокостей цирка   2

5 января, 15:40 Принц Гарри поможет норвежцам отразить "российскую агрессию"   5

5 января, 14:40 Ленобласть выделит 500 млн рублей на реализацию гражданских инициатив

5 января, 13:56 Патриарх Константинопольский предоставил автокефалию УПЦ   9

5 января, 13:00 В центре Петербурга приоткрыли дверь в советский Новый год   4

5 января, 12:30 Спикер Конгресса США считает опасными отношения Трампа и "гангстера"-Путина   6

5 января, 11:56 Жителей пострадавшего от взрыва дома в Магнитогорске приглашают вернуться в свои квартиры

5 января, 10:58 Пираты взяли в плен российских моряков в Гвинейском заливе   2

4 января, 18:03 СМИ: Глава миграционного управления МВД ушла в отставку   12

4 января, 17:17 Следком не нашел следов взрывчатки на месте взрыва в жилом доме Магнитогорска   2

4 января, 16:14 В Петербурге задержали выступавшего за отставку Медведева активиста   10

4 января, 15:26 Артемий Лебедев подарил туристический логотип Петербурга всем желающим   4

4 января, 14:34 У Гостиного двора задержали участницу пикета в защиту парков и скверов Петербурга   6

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.