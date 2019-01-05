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5 января, 13:56

Патриарх Константинопольский предоставил автокефалию УПЦ

На специально созванном в Стамбуле православном соборе патриарх Константинопольский Варфоломей подписал томос, предоставляющий украинской церкви независимость - автокефалию - от московской, передает "Громадське".

Подписание документа прошло в патриаршем храме Святого Георгия, где сегодня располагается резиденция Вселенского патриархата. 

В церемониале по случаю события приняли участие президент Украины Петр Порошенко и митрополит Киевский Епифаний.

Добавим, разрыв с Константинопольским патриархатом означает, что священнослужители РПЦ не могут вести молебны совместно с клириками УПЦ, а мирянам запрещается участвовать в таинствах, совершаемых в храмах: крещении, миропомазании, причащении, покаянии, таинстве священства, брака и елеосвящении.

Случилось это из-за протеста РПЦ против предоставления автокефалии Украинской церкви. Комментарии неравнодушных спикеров по данной проблеме читайте в материале ЗАКС.Ру.

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5 января, 21:21    
поздравляю народ украины, с томосом!.. а попам рпц надо смириться - все в руках божьих... ну и облом у московской рпц - такой гешефт обломился... это как бы "крымнаш" - только наоборот...

5 января, 18:37    
ПОЛУЧИЛИ ТОМОС и скальп гундяя впридачу

5 января, 16:05    
15-26
 Для существ с умственным уровнем 14-08 и 15-45 эти действия являются эпохальными.

5 января, 15:45    
15:34. Благими намерениями вымощена дорога в ад...РПЦ МП терпением и любовью ВСЁ(!!!!!!!!) просрало на Украине и возврата Украины никогда не будет под московские кресты, если не действовать жёстко и решительно, как действовали католики в средние века!

5 января, 15:34    
Крестовый поход это, конечно, перебор. Православие тем и отличается от католицизма, что не "огнём и мечом", а терпением и любовью объединяет людей.. Украина выстоит перед злом навязанного раскола, по крайней мере, её исторически православное большинство! Но внутренний раскол Украины между востоком и западом ещё больше углубится, и никакие безнаказанные нацисты в балаклавах не удержат этот развал

5 января, 15:26    
15.17 То, что тебе кажется эпохальным, все остальные делают каждый день))

5 января, 15:17    
14.08
    Почисти зубы, вымой ноги, смени носки - и ВПЕРЁД !

5 января, 14:23    
гадкий бандеровец выдал ТОМОСЯТИНУ

5 января, 14:08    
Почему бы России во главе с РПЦ не организовать по Украине КРЕСТОВЫЙ поход против предателей, как в старые времена, когда было совершено 18(!!!) крестовых походов под лозунгом "Огнём и мечом"! против изменников в Европе и Азии, вроде гуситов, к примеру...

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