Патриарх Константинопольский предоставил автокефалию УПЦ

На специально созванном в Стамбуле православном соборе патриарх Константинопольский Варфоломей подписал томос, предоставляющий украинской церкви независимость - автокефалию - от московской, передает "Громадське".

Подписание документа прошло в патриаршем храме Святого Георгия, где сегодня располагается резиденция Вселенского патриархата.

В церемониале по случаю события приняли участие президент Украины Петр Порошенко и митрополит Киевский Епифаний.

Добавим, разрыв с Константинопольским патриархатом означает, что священнослужители РПЦ не могут вести молебны совместно с клириками УПЦ, а мирянам запрещается участвовать в таинствах, совершаемых в храмах: крещении, миропомазании, причащении, покаянии, таинстве священства, брака и елеосвящении.

Случилось это из-за протеста РПЦ против предоставления автокефалии Украинской церкви. Комментарии неравнодушных спикеров по данной проблеме читайте в материале ЗАКС.Ру.