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5 января, 14:40

Ленобласть выделит 500 млн рублей на реализацию гражданских инициатив

Правительство Ленинградской области планирует предоставить полмиллиарда рублей из бюджета региона для реализации 252 проектов, инициаторами коих стали жители из 191 муниципального образования.

Кампанию по отбору лучших предложений проведут в первом квартале 2019 года. Обычно желания граждан "не новы" и касаются ремонта дорожного полотна, обустройства детских площадок и спортивного досуга, проверки пожарной безопасности, починки водоснабжения и иной инфраструктуры, установки уличного освещения, вывоза мусора, благоустройства зеленых зон и дворов.

В 2018 году из бюджета Ленобласти на реализацию 853 гражданских инициатив было выделено почти 204 млн рублей.

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