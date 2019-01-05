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5 января, 16:25

Депутат Петров просит Мединского оградить детей от жестокостей цирка

Областной парламентарий Владимир Петров, выступающий уже со второй законотворческой инициативой за прошедшие 5 дней с начала нового года, на сей раз обратился к главе Минкульта Владимиру Мединскому с просьбой запретить несовершеннолетним посещать цирковые представления, передает RT.

Депутат напомнил, что дрессировщики подвергают животных ежедневным пыткам с тем лишь, чтобы научить их выполнять команды. Подобного рода жестокость, уверен Петров, может оказать негативное воздействие на неокрепшую психику ребенка.

"Прошу рассмотреть возможность серьёзного сокращения государственной поддержки подобных развлекательных цирков и пересмотра государственной концепции в этой сфере. Первым шагом к этому, по моему мнению, должно стать увеличение возрастного порога допуска зрителей до «18+»", - следует из обращения Петрова.

Ранее депутат предложил ввести ограничение на количество живущих дома питомцев.

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5 января, 21:04    
17:00- как пациенты психушек, вроде тебя дорвались до компов в больничке?.. поддерживаю инициативу депутата - "цирк" запашного - цирк для дикарей и пыточная для животных... прикрыть эту лавочку...

5 января, 17:00    
Как получилось, что пациенты психушек сделались у нас депутатами?

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