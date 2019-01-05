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5 января, 17:25

Япония и Россия приблизились к тому, чтобы поставить точку в вопросе по Курилам

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ известил, что в переговорах с Россией о правовом статусе части Курильских островов наконец достигнут определенный консенсус, передает РИА "Новости". Чиновник планирует в ближайшее время посетить РФ с тем, чтобы обсудить с главой государства ряд вопросов по обозначенной теме.

"Вместе с президентом [Владимиром] Путиным мы идем на переговоры, исполненные решимости поставить в них точку", - сообщил Абэ.

Последний раз аудиенция японского премьера и главы РФ прошла в рамках саммита АСЕАН в Сингапуре. В целом, рассказал постфактум встречи Путин, власти островного государства выразили готовность подписать мирный договор по Курилам, который был заморожен на протяжении 70 лет. Согласно Московской декларации 1956 года, СССР должен передать Японии острова Шикотан и Хабомаи, однако по сей день остается нерешенным вопрос о принадлежности Итурупа и Кунашира. Последние в стране Восходящего солнца называют своими "северными территориями".

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5 января, 23:25    
18:35
Бабло разграбят путинские прихвостни, сколько бы его ни было, а на Курилах появятся военные базы США и Японии.
Согласна с 20:38 и 18:22

5 января, 20:38    
Если Путин посмеет поставить под сомнение суверенитет России хоть над какой угодно малой частью Курильских островов, должен быть немедленно поставлен вопрос о его отрешении от должности по обвинению в государственной измене.

5 января, 18:35    
нормалек - ПОЛУЧИМ МНОГО БАБЛА И ПРИЗНАНИЕ КРЫМА за четыре задрипаных островка СЛАВА ВЕЛИКОМУ ПУТИНУ!!!

5 января, 18:22   Саша  
Россия абсолютно спокойно проживёт без какого-то никчемного мирного договора с Японией!!! У СССР(России) нет, к примеру, мирного договора с побеждённой Германией и многими другими странами из фашистской коалиции Европы! И ничего живём, торгуем и тд. Если же Путин отдаст японцам острова, то народ России сразу запишет его в позорные национал-предатели!!! Но похоже, что этого не произойдёт, а продолжится игра в "кошки-мышки! Но вот зачем она Путину совершенно непонятно, так как у нас связи, торговля с Японией на ноле и хороших перспектив не видно...Всегда и абсолютно везде Япония голосует против России в прочной связке с США! Да и вообще СССР в 1960 году полностью и без всяких оговорок закрыл вопрос передачи 2-х  островов японцам! Россия сейчас на законных и моральных основаниях может вообще игнорировать потуги японцев, которые должны грехи замаливать за союз с фашистской Германией, а не что-то требовать от России!

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