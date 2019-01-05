Япония и Россия приблизились к тому, чтобы поставить точку в вопросе по Курилам

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ известил, что в переговорах с Россией о правовом статусе части Курильских островов наконец достигнут определенный консенсус, передает РИА "Новости". Чиновник планирует в ближайшее время посетить РФ с тем, чтобы обсудить с главой государства ряд вопросов по обозначенной теме.

"Вместе с президентом [Владимиром] Путиным мы идем на переговоры, исполненные решимости поставить в них точку", - сообщил Абэ.

Последний раз аудиенция японского премьера и главы РФ прошла в рамках саммита АСЕАН в Сингапуре. В целом, рассказал постфактум встречи Путин, власти островного государства выразили готовность подписать мирный договор по Курилам, который был заморожен на протяжении 70 лет. Согласно Московской декларации 1956 года, СССР должен передать Японии острова Шикотан и Хабомаи, однако по сей день остается нерешенным вопрос о принадлежности Итурупа и Кунашира. Последние в стране Восходящего солнца называют своими "северными территориями".