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13:01

Латынина объяснила скепсис по поводу причин магнитогорского взрыва

Взрыв в Магнитогорске в канун наступившего 2019-го года, остающийся самой обсуждаемой темой в России спустя неделю, публицист Юлия Латынина склонна считать следствием бытовой аварии, что пока совпадает с официальной версией. Впрочем, в своей авторской радиопрограмме она пришла к той мысли, что в современных отечественных реалиях это ничем не предпочтительнее, нежели версия о предполагаемом террористическом акте, выдвигаемая ее оппонентами. Причина - в том, что работу и жилищно-коммунальных, и спасательных служб она находит отставшей от требований времени и попросту ужасной. Кроме того, на общественное мнение, рассудила она в эфире, сильно влияет память об отнюдь не всегда честном и смелом поведении властей по следам трагедий прошлых лет - например, таких, как теракт в бесланской школе 2004-го года и пожар в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" 2018-го. Люди, полагает Латынина, привыкли к тому, что государство больше всего боится признавать упущенную им вылазку террористов и склонно отрицать такого рода сценарии до последнего.

Утверждение, что в доме взорвался газ, а не взрывчатка, оно никак не оправдывает Кремль. Наоборот, оно оправдывает, что никакого исламского террориста не надо, если нами правят те, кто нами сейчас правят. Потому что, кстати, всё, что за этим последовало, это как-то выглядело нехорошо.

Юлия Латынина

Под "дальнейшим" радиоведущая имеет в виду скоропалительные официальные выводы о причинах трагедии, сделанные еще до тщательного изучения места происшествия и некоторое манипулирование цифрами и фактами. Как считает Латынина, не вполне красиво и этично для государства, которое до конца не уверено в этом, намекать на то, что выживших уже не будет и тем самым лишать разбитых горем людей надежды.

"Потом оказалось, что нашли ребенка только потому, что отец чудом прорвался через оцепление и уговорил его искать. Потом оказалось, что наше государство, которое тратит миллиарды на крылатый планирующий блок «Авангард», не может найти для этого ребенка места вылечиться ближе Москвы", - развила она свою мысль.

Взрыв в десятиэтажном жилом доме в Магнитогорске прогремел 31 декабря. Жертвами трагедии считаются 39 человек, их тела опознаны, судьба еще двух человек остается неизвестной. 3 января спасатели прекратили поисково-спасательные работы. Силовики, работавшие на месте, не обнаружили следов взрывчатки и продолжают считать случившееся следствием взрыва бытового газа на втором этаже.

Накануне, 5 января, стало известно, что в той или иной форме пострадавшим от взрыва выплатят из федерального бюджета в общей сложности 65 млн рублей.

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18:29    
А говно из "благодетеля" льётся и льётся непрерывным потоком не смотря ни на какие праздники. Что государственные, что религиозные - ему по уйх. Что бы ни случилось, даже беда - обосрать и обосрать. Так и сдохнет от злобы в одиночестве, изойдя желчью и дерьмом. Никаких интересов - только разговоры про аньку, солидол, непрерывный лай гав-гав-гав и примитив, примитив, примитив. Весь день в интернете в поисках причины для своих высеров, высчитывание, кто когда написал пост и снова анька, гав-гав-гав солидол, петушок...Сдохнет - и поминать некому будет, кому такое онанирующее дерьмо интересно, если только сдать пустые бутылки да отметить убытие одного придурка.

17:32   Едро-благодетель   ПЖиВ
Всем надо слушать сми нашего великого и правдивого Путина и его ЕР. Нет такого случая чтобы солнцеликий соврал. Приведите пример его лжи. Смотрите 282 статья действует.

13:36   Бордунов  
Взорванных от газа домов много. Они и при ссср взрывались, несмотря на призывы не оставлять газ без присмотра. Не повезло, что панель, что взрыв на первых этажах - поэтому и сложило весь стояк. Причиной, как правило, обычные человеческие разгильдяйство, пьянство и авось.

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