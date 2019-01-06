Семьям жертв и пострадавших от взрыва в Магнитогорске выплатят 65 млн рублей

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении финансовой помощи жителям Магнитогорска, потерпевшим различного рода ущерб в результате взрыва в жилом доме 31 декабря. Документ опубликован на сайте правительства. Речь идет о родственниках погибших, о людях, получивших увечья в результате частичного обрушения здания, и о тех, кто, не пострадав физически, понес материальный ущерб - ввиду повреждения или полной потери жилья.
Первой группе граждан полагаются выплаты по одному миллиону рублей на каждого члена семьи, утратившей кормильца. Жильцы и гости, отделавшиеся травмами разной степени тяжести, получат от 200 до 400 млн рублей. Наконец, те, у кого ухудшились жилищные условия, получат помощь, получат "на руки" от 10 до 100 тысяч рублей - в зависимости от тяжести ущерба.
В конечном итоге, все, кого непосредственно коснулась трагедия, получат в общей сложности немногим более 65 млн рублей.
Взрыв в десятиэтажном жилом доме в Магнитогорске прогремел 31 декабря. Жертвами трагедии по состоянию на сегодняшний день называют 39 человек, их тела опознаны, судьба еще двух человек остается неизвестной. 3 января спасатели прекратили поисково-спасательные работы. Силовики, работавшие на месте, не обнаружили следов взрывчатки и продолжают квалифицировать происшествие как взрыв бытового газа на втором этаже.