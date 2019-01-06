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14:02

Милонов записал рэп против гонений на рэперов

Избранный от Петербурга депутат Государственной думы Виталий Милонов записал видеоролик длиной меньше минуты, в котором он пытается читать рэп.

В коротком тексте он касается злободневной темы, касающейся участившихся запретов, которые чиновники налагают на выступления рэперов, а также темы своей излюбленной - гомосексуализма.

Рассуждая об этих материях, для себя парламентарий расставил приоритеты так: он категорически против того, чтобы исполнителям чинили препятствия, но только в том случае, если те не будут петь про мужеложество и наркоманию. Сформулировав свою позицию, он, сидя в машине, посоветовал слушателям "следить за базаром".

Напомним, в конце 2017-го года рэпом заинтересовались бывшие коллеги Милонова по петербургскому Законодательному собранию, Максим Резник и Андрей Анохин. Они организовали словесную дуэль в форме рэп-баттла. в которой победа досталась Резнику.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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