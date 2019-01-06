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15:02

Навальный сообщил о слежке за собой в Таиланде

Проводящий отдых с семьей в Таиланде политик Алексей Навальный заподозрил нескольких людей в слежке за собой в целью сбора потенциального компромата. В своем Instagram он рассказал о том, что встретил мужчин, которые летели с ним из Москвы, в холле бангкокского отеля. Они были заняты тем, что снимали его и его родных на камеру.

И зачем это всё? Ради сюжета: СКАНДАЛЬНЫЙ ОППОЗИЦИОНЕР СЪЕЛ ТРИ ПОРЦИИ ТОМ ЯМА И С ШИКОМ ГОНЯЛ НА ТУК-ТУКЕ? 

Алексей Навальный

По его словам, он и так не стал бы скрывать деталей своего заграничного препровождения, и не собирается этого делать в дальнейшем.

В предыдущие годы Навальный подвергал осмеянию недостаточно убедительные, с его точки зрения, телевизионные видеоразоблачения, которые демонстрировали его не слишком дорогой отдых в европейских регионах России.

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21:44    
Дайте уж человеку отдохнуть спокойно. В Тайланде - самый дешевый отдых. Стоимость проживания в Москве намного выше.

20:26    
Боязнь преследования – психическое расстройство. Человеку кажется, что за ним следят и желают причинить вред. Состояние вызвано навязчивыми мыслями. По этой причине человек воспринимает действительность искаженно.
Возникает в разном возрасте. Сопровождается паранойей и бредовым состоянием. На поздней стадии пациенты представляют опасность для окружающих, т.к. не контролируют свои действия.
Главная первопричина – нервные срывы, вызванные заболеваниями центральной нервной системы
Человеку кажется, что за ним наблюдают, следят через соцсети.
При появлении первых признаков фобии преследования, нужно сразу обращаться к врачу. Он поможет предотвратить дальнейшее развитие психического расстройства.
НАСРАЛЬНИКИ ! СРОЧНО СПАСАЙТЕ ЛЁШЕНЬКУ ! ОПОЗДАЕТЕ - ЗА КЕМ БУДЕТЕ КАК БАРАНЫ БЕГАТЬ ?

20:14    
А на какие денежки живёшь ты, который присвоил себе псевдоним "Иван" ? Тебя давно расшифровали, племянничек Изя, и живёшь ты на подачки пархатого паскудника из ЗАКС.а по кличке кролик. Хватит ломать комедию !

18:02   Дед Иван   РУСЬ
Денег на слежку за Народом хватает.Для того, чтобы жирные едро=олигархи,стали ещё жирней - деньги есть, на полицаев - деньги есть! На ЧМ есть деньги! Нет, лишь, денег для простого Народа! За счёт которого, вы, гниды, путинские, едрисьи живёте!

17:29    
Еще один у нас борец,
Но только, вроде бы, не пьющий.
Потом опять стране писец,
В кокой-то подмосковной пуще.

17:23   Едро-благодетель   ПЖиВ
Правильно кукарекаете петушки, против Навального.Ишь негодник, стал всех наших коррупционеров преследовать и разоблачать. Быстрей пишите что он 5 колонна, агент Госдепа, и американский шпиён. Ио обнаглел, Приводит неопровержимые факты против олигархов. Давайте дружно "тьфу на тебя,тьфу на тебя..." Кака наш мудрый Узбек Алиханов.

17:05   Игорь  
Я местом чувствительным вижу беду,
И это конечно не шутки,
Куда не поеду, куда не пойду,
За мною толпой проститутки...

16:14    
Насколько я знаю, с действующей судимостью загранпаспорт  закрыт ? Или для этого проекта ФСБ исключение ? О заслуженности отдыха и финансировании не спрашиваю - сейчас не принято  ВОРАМ задавать бестактные вопросы, да и последыши насрального обидятся и пойдут опять на митинг в связи с нарушением прав "человека". Давно не ходили, поиздержались, да и празднички надо отметить.

15:47    
А почему нет? У Навального даже дома в постели видеокамера стоит с прямой трансляцией куда надо!

15:36    
А где он так перерабатывает и выматывается, что катается в заграничные отпуска через каждые два месяца?

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