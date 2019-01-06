Петербуржцы хотят видеть более удобной для пешеходов площадь Академика Лихачева

Общественная организация "Красивый Петербург", обеспокоенная благоустройством площади Академика Лихачева в Петроградском районе, провела опрос граждан, о чем сообщила в своем Telegram-канале. У горожан постарались узнать, какие изменения требуются проблемному объекту, зажатому "в тиски" транспортной развязки у Биржевого моста.

Самым популярным стало мнение о необходимости создать на месте безопасные условия для беспрепятственного перехода площади пешком, которые на сегодняшний день фактически отсутствуют. В число пожеланий вошли также расширение довольно скромной по размерам зеленой зоны и сокращение количества парковочных мест на участке. Некоторые респонденты высказались в пользу введения здесь парковки на платной основе.

Наконец, петербуржцы отметили, что на площади с красивыми видами на исторический центр - той площади, которая сама является его частью - необыкновенно шумно.

Интересно, что из 382 опрошенных 40 процентов граждан не смогли самостоятельно вспомнить местоположение площади Академика Лихачева, получившей это название в 2006-м году.