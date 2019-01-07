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10:55

Жители Курска давили друг друга в погоне за подарками от ЛДПР

Благие намерения курского отделения ЛДПР преподнести жителям города подарки к Новому году и Рождеству обернулись организационным кошмаром: сотни горожан в погоне за коробкой со сладостями с символикой партии давили друг друга в попытке "урвать" своё. Видео с раздачей бесплатных конфет приводит местное издание "Media City. Курск".

На кадрах - рыдающие дети и ругающиеся пенсионеры; женщина, плача, просит выпустить из толпы ребенка; её соседка, не выдержав, разразилась гневной тирадой: "Настолько все не организовано. Это вообще ужас, задавили!". На что ей последовал ответ от мужчины в жилетке с символикой ЛДПР: "Заколебала уже!".

Между тем, представители партии, присутствовавшие на раздаче, уверяли журналистов, что никакой давки не было и все курчане происходившим остались довольны. А руководство курского ЛДПР в лице его главы Владимира Федорова в привычной для российских чиновников форме скупо отчитался о слаженной работе и организаторов, и местных жителей: "Большинство людей пришли на праздник и участвовали в конкурсах, а потом, не толкаясь, получили подарки. А некоторым праздник не нужен, для них интереснее потолкаться. Вот они и полезли вперед, покричали, потолкались, а потом еще три раза пролезли. У каждого свои развлечения".

Примечательно, но год назад в Курске аналогичное мероприятие по раздаче подарков также закончилось давкой и жалобами людей на неорганизованность раздачи.

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15:36    
15-26
А кто из этих квочек слышал о Ходынском поле? А если кто и слышал, то нельзя ожидать от них больше того на что они способны. Только мудрый учится на чужих ошибках. Умный - на своих, а дурак вообще не учится и все ошибки повторяет.

15:26    
Опыт Хадынки ни чему не научил.

14:40    
14-25
Вы правы. Я тоже сразу подумал об отсутствии чувства собственного достоинства, о том, что часть "гордух русичей"  превратилась в кур возле кормушки. Грустно.

14:25    
Народ обезумел. Совсем потеряли разум и достоинство. Они что никак не обойдутся без конфет жирика?

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