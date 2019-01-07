18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

11:45

Путин поздравил православных христиан с Рождеством

Глава государства, встретивший Рождество в петербургском Спасо-Преображенском соборе, по возвращении в столицу поздравил всех православных христиан с данным праздником. Послание президента приводит пресс-служба Кремля.

"Этот замечательный праздник дарит людям радость и надежду, объединяет их вокруг непреходящих духовных, нравственных ценностей, традиций милосердия и благотворительности", - говорится в сообщении Владимира Путина.

Кроме того, президент отметил важную, по его мнению, роль, которую РПЦ играет в жизни страны.

Добавим, по завершении службы в Спасо-Преображенском соборе - месте, где когда-то крестили самого Путина - глава государства вручил настоятелю оного икону "Господь Вседержитель".

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


14:35    
Да расточатся врази...

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы оцениваете деятельность вице-губернатора Игоря Албина?

Положительно
Отрицательно
Никак

Все новости:

18:00 Милонов настаивает на запрете платного суррогатного материнства

17:25 Вишневский - о словах патриарха об Интернете и "Антихристе": Мракобесный бред   2

16:50 Белковский: Макаров ассоциируется исключительно с избыточной православной замшелостью   1

15:50 Премьер Японии на могиле отца поклялся решить вопрос по Курилам   2

14:50 Трамп желает возвести на границе с Мексикой стену из "элегантной" стали

14:00 Беглов побеседовал с Путиным об итогах прошедшего года   3

13:25 Патриарх Кирилл уверен, что "Антихрист" поглотит Интернет   7

12:45 Замглавы ФСИН поведал об усталости сотрудников ведомства: В глазах такая безнадега   2

11:45 Путин поздравил православных христиан с Рождеством   1

10:55 Жители Курска давили друг друга в погоне за подарками от ЛДПР   4

6 января, 18:03 Лимонов поставил под сомнение нынешний формат празднования Рождества   3

6 января, 17:04 Петербуржцы хотят видеть более удобной для пешеходов площадь Академика Лихачева   1

6 января, 16:47 Ностальгическое граффити не прожило в центре Петербурга и дня   12

6 января, 16:06 Троицкий: Россия окончательно осталась один на один с "банановыми республиками"   6

6 января, 15:02 Навальный сообщил о слежке за собой в Таиланде   17

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.