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13:25

Патриарх Кирилл уверен, что "Антихрист" поглотит Интернет

Руководитель Русской православной церкви, патриарх Кирилл (Гундяев) вновь предостерег верующих от вредоносного влияния гаджетов. Наставления главы РПЦ ретранслировал "Интерфакс".

Патриарх уверен, что смартфоны представляют собой такую же опасность, как спиртное или наркотики. Человек, поглощенный миром по ту сторону экрана, утрачивает связь с реальностью и самим собой, верой. Интернет, полагает клирик, это вотчина "диавола, пристанище Антихриста".

Антихрист - это та личность, которая будет во главе всемирной паутины, контролирующей весь человеческий род. Сама по себе структура представляет опасность. Не должно быть единого центра, если мы сами не хотим приблизить апокалипсис,

Патриарх Кирилл - об Интернете

Резюмируя рассуждение, патриарх, не единожды подчеркивавший пагубность смартфонов, вновь рекомендовал не становиться их рабами.

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19:10   Григорий   usil@ya.ru
"патриарх Кирилл (Гундяев) вновь предостерег верующих"
То есть, к неверующим это не относится.

18:32    
18-22
Про часы не буду спорить, а вот ненависти к "интернету" Кирилл не испытывает. Он говорит о гораздо более широком явлении, которое реализуется в том числе и через интернет - об электронном рабстве и зависимости от гаджетов.

18:30   Дед Иван   РУСЬ
Два антихриста путин и гундяев - на дружеской ноге! Оба дьяволу служат! как есть, так и пишу. Мне нельзя врать! Иначе уподоблюсь лживой путинской едро-дерьмократии! В одном котле и вариться вам, иуды!

18:22    
Что объединяет Гундяева и Клишаса? Часы и ненависть к свободному интернету.

16:06    
14-37
Чадо мое, несомненно, кто стоит выше тот и видит больше, и козни врага ему весьма очевидны.

14:37    
гундяй в теме- он с АНТИХРИСТОМ на дружеской ноге

14:32    
Многие действительно уже ведут себя как зомби - живут уткнувшись в маленький экранчик, не видя мира вокруг и не понимая, что они уже собой не владеют, а ими умело и жёстко руководят. Жалкие мелкодушные слепцы, работающие, как рабы, за еду, жильё и зрелища.

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