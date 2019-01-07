Трамп желает возвести на границе с Мексикой стену из "элегантной" стали

Дабы сдержать огромный поток нелегальных мигрантов из Мексики и стран Южной Америки, президент США Дональд Трамп собирался возвести на границе со страной стену из бетона, однако сегодня известил подписчиков в Twitter, что поменял планы и намерен добиться строительства более дорогой стальной "сдерживающей" конструкции.

Стена из стали, отметил глава государства, надежнее и "выглядит куда элегантнее".

Также, подчеркнул Трамп, вице-президенту Майку Пенсу удалось провести плодотворную дискуссию по данному вопросу с представителями оппозиции - демократами, которые в подавляющем большинстве уверены, что такая мера пресечения миграционного потока, как строительство стены, излишняя. Остро стоит вопрос и о финансировании её возведения: Трамп хочет потратить 5,7 млрд долларов из бюджета, тогда как демократы настаивают на 1,3 млрд.