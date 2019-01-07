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14:00

Беглов побеседовал с Путиным об итогах прошедшего года

Сегодня, 7 января, врио градоначальника Петербурга Александр Беглов дал аудиенцию Владимиру Путину в Смольном. В ходе встречи региональный управленец и глава государства подвели итоги развития Северной столицы в 2018 году и обсудили планы на будущее. Беглов отчитался о достижениях города и ходе работ по выполнению поручений, данных ранее президентом.

Также и.о. губернатора известил Путина о том, что бюджет на 2019 год планируется переформатировать под социальные нужды Петербурга.

Минувшей ночью и Беглов, и Путин присутствовали на богослужении по случаю Рождества в Спасо-Преображенском соборе, а днем ранее они посетили детский хоспис на улице Бабушкина.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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16:52    
у беглого 15% потолок и рожа ШАРИКОВА

15:45    
Сказали бы прямо - Путин обещал поддержать Беглова на выборах губернатора. Если не будет заметных провалов и крупных скандалов, как у Полтавченко с доской Маннергейму...

14:35    
плакать хотса от таких ИТОГОВ- сплошной разор и непотребство

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