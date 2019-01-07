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16:50

Белковский: Макаров ассоциируется исключительно с избыточной православной замшелостью

Политолог Станислав Белковский побеседовал с "Фонтанкой" о знаковых событиях прошедшего года и порассуждал о том, чего следует ждать от года грядущего. В разговоре, в частности, зашла речь о выборах губернатора Петербурга, которые пройдут осенью 2019-го.

Корреспондент издания поинтересовался у Белковского, как он оценивает шансы на победу в электоральном событии нынешнего "ставленника Кремля", врио градоначальника Александра Беглова, и стоит ли ждать проявления губернаторских амбиций спикера Заксобрания Вячеслава Макарова и светской львицы Ксении Собчак.

Вячеслав Макаров ассоциируется с тем, за что убрали Георгия Сергеевича Полтавченко. С избыточной православной замшелостью. Значительный вопрос сегодня – а кто вообще готов представлять оппозицию на этих выборах? Если вдруг все оппозиционеры Петербурга ринутся поддерживать Оксану Дмитриеву, то надо понять, какова база поддержки Ксении Анатольевны. На мой взгляд, Ксения Собчак имеет очень хорошие шансы выступить успешно,

Станислав Белковский - о выборах губернатора Петербурга-2019

Напомним, в 2019 году в Петербурге пройдут муниципальные и губернаторские выборы. О намерениях участвовать во вторых высказывали желание и "яблочник" Борис Вишневский, и его соратник по партии Николай Рыбаков. КПРФ также рассматривает возможность выдвинуть своего кандидата. Готовность принять участие в электоральном процессе также выражала Оксана Дмитриева из Партии Роста. На свои амбиции намекала и сопредседатель Партии перемен Ксения Собчак.

Также в ЗакС был внесен законопроект, позволяющий участвовать в событии кандидатам-самовыдвиженцам, что автоматически позволяет Беглову идти беспартийным.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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16:54    
ДРУЖНО выберем ЗАМШЕЛОГО - вовану назло

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