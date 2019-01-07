Вишневский - о словах патриарха об Интернете и "Антихристе": Мракобесный бред

Петербургский парламентарий Борис Вишневский был на ряду со многими крайне изумлен параллели, проведенной патриархом Кириллом (Гундяевым), между Интернетом и пришествием "Антихриста".

Руководитель РПЦ, напомним, в рождественском интервью на телеканале "Россия-1", известил всех, что, по его мнению, "диавол" кроется на просторах Всемирной паутины, а гаджеты представляют такую же опасность, как наркотики и алкоголь.

Подобного рода аналогии вызвали у Вишневского спорные эмоции, одна из которых - желание "покрутить пальцем у виска".

Хочется спросить: почему автора этого, с моей точки зрения, мракобесного бреда, с его яхтами, самолетами, нанопылью в квартире и исчезающими часами, показывают по федеральному телевидению и почему его охраняет ФСО? И с какого перепугу в светском государстве на это идут мои налоги? — Борис Вишневский - о патриархе Кирилле

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