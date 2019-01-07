Милонов настаивает на запрете платного суррогатного материнства

Покинувший Петербург ради служения на благо общества в стенах Государственной думы депутат Виталий Милонов подготовил законопроект, накладывающий вето на суррогатное продление рода на платной, договорной основе.

"Суррогатное материнство - неурегулированный вид, по сути, торговли детьми. Государство устраняется от этой проблемы. Надо поставить рамки, закрыть возможность для такой торговли младенцами. Забирать у женщины ребёнка и отдавать его не пойми кому нельзя", - цитирует умозаключения Милонова РИА "Новости".

Вместе тем, проект инициативы не предполагает полный запрет подобного рода материнства. Заказчик обязан будет заплатить не самой женщине, вынашивающей ребенка, а покрыть расходы, связанные с периодом беременности.

"Потенциальные родители, заключившие договор с суррогатной матерью, оплачивают только расходы, непосредственно связанные с вынашиванием и рождением ребенка", - отмечается в документе.

Также проектом закона предлагается установить социальные требования к потенциальным родителям и определить права, обязанности и ответственность сторон договора. Требования, между тем, не конкретизированы.

Днем ранее, напомним, Милонов вступился за рэп-исполнителей.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.