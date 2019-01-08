В планы преследуемой группы IC3PEAK не входит резкая критика Путина

Популярный дуэт IC3PEAK, которому всяческим образом чинили препятствия конце 2018-го года чиновники и силовики, не намерен в связи с этим делать свой материал более политизированным. Об этом музыканты (Анастасия Креслина и Николай Костылев) рассказали в эфире "Эха Москвы". В их представлении полицейские - в частности те, кто их непосредственно задерживал - являются "заложниками ситуации", не вполне понимающие, с кем имеют дело. Для группы - это не повод писать более злые или радикальные песни. Ни хвалить, ни ругать президента Владимира Путина Креслина и Костылев не хотят - по крайней мере, до той поры, пока для этого не найдется более весекого повода.

"У нас в нашем творчестве есть все: от любви до политики. И уходить резко в какую-то конкретную степь нам не хочется. Нам это просто неинтересно. Если нас что-то будет волновать, мы будем об этом говорить" — IC3PEAK

Понимая второстепенную роль "исполнителей" их задержания, музыканты обратили внимание журналистов на то, что сотрудники МВД обращались с ними "не очень здорово", позволяя себе, в том числе, сексистские шутки.