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10:50

В планы преследуемой группы IC3PEAK не входит резкая критика Путина

Популярный дуэт IC3PEAK, которому всяческим образом чинили препятствия конце 2018-го года чиновники и силовики, не намерен в связи с этим делать свой материал более политизированным. Об этом музыканты (Анастасия Креслина и Николай Костылев) рассказали в эфире "Эха Москвы". В их представлении полицейские - в частности те, кто их непосредственно задерживал - являются "заложниками ситуации", не вполне понимающие, с кем имеют дело. Для группы - это не повод писать более злые или радикальные песни. Ни хвалить, ни ругать президента Владимира Путина Креслина и Костылев не хотят - по крайней мере, до той поры, пока для этого не найдется более весекого повода.

"У нас в нашем творчестве есть все: от любви до политики. И уходить резко в какую-то конкретную степь нам не хочется. Нам это просто неинтересно. Если нас что-то будет волновать, мы будем об этом говорить"

IC3PEAK

Понимая второстепенную роль "исполнителей" их задержания, музыканты обратили внимание журналистов на то, что сотрудники МВД обращались с ними "не очень здорово", позволяя себе, в том числе, сексистские шутки.

В конце ноября по всей России "прокатились" запреты концертов популярных среди молодежи музыкантов. Это вызвало в обществе протест. Вскоре власть стала действовать иначе: многие ее представители стали говорить о рэперах и исполнителях других музыкальных направлений все более благожелательно. Рэперов даже пригласили на встречу федеральные депутаты, а ведущий государственного телеканала "Россия" Дмитрий Киселев, раздавая комплименты популярным молодежным субкультурам, попытался зачитать рэп в эфире своей передачи. Мнения об исполнительском мастерстве Киселева разнятся. 15 декабря Владимир Путин заявил, что преследовать молодых исполнителей не следует, поскольку это может вызвать обратный эффект. Тем не менее, Путина беспокоит "пропаганда наркомании" в текстах многих песен.

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