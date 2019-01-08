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11:58

Лимонов поддержал сидящую в украинской тюрьме Савченко

Бывшую украинскую военнослужащую Надежду Савченко, которая после российских мест заключения попала в тюрьму на собственной Родине, писатель и политик Эдуард Лимонов назвал самой умной женщиной Украины. Сам считающий себя в прошлом политзаключенным, литератор в своем "Живом журнале" проявил к оппоненту сочувствие, выделив ее радикализм и добавив, что женщине пока не хватает политического опыта.

У нас только поклонские остались, соплями шмыгающие. Привет Вам, Надежда Викторовна, пусть Вам не тяжело сидится, полегче как-то. Пусть птицы на окно тюремное садятся. (Я вечно думаю о таких вот "пропащих". Непропащие меня не интересуют).

Эдуард Лимонов

Помимо непосредственно персоналий, в своем посте лидер незарегистрированной партии "Другая Россия" выдвинул тезис о том, что Украина на Россию "ополчилась" и что этой стране не стоит заводить тесную дружбу с западными государствами.

Надежда Савченко получила глобальную известность после того, как была задержана российскими силовиками вблизи российско-украинской границы в 2014 году. Впоследствии она была признана виновной в убийстве сотрудников телекомпании ВГТРК, получив за это 22 года колонии общего режима. Правозащитники по всему миру ставили под сомнение справедливость судебного процесса и приговора. Просидев в заключении несколько месяцев и объявив голодовку, 25 мая 2016 года она была помилована лично президентом Владимиром Путиным.

Весной 2018-го года Савченко взяли под стражу по обвинению в организации государственного переворота на Украине. Пока дело не дошло до судебного разбирательства.

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