"Молодогвардейцы" занялись захоронениями

Представители петербургского филиала молодежного подразделения "Единой России" ("Молодая гвардия") совершили несколько рейдов по местам захоронений города и области. Они преследовали цель установить более точную информацию о людях, погибших в войнах двадцатого века, о чем сообщили ЗАКС.Ру.

На Карельском перешейке им удалось обнаружить затерявшиеся и заброшенные места братских захоронений.

"Молодое поколение петербуржцев никогда не забудет о Блокаде Ленинграда, о павших героях, о великой Победе и о ныне живущих ветеранах. Никто не забыт, ничто не забыто! Мы и дальше будем приглядывать за историческими памятниками и мемориалами! Приводить их в порядок, открывать их историю", - прокомментировал событие глава аппарата петербургской МГЕР Михаил Пирогов.

Своими последними действиями, убеждены "молодогвардейцы", они приносят воспитательную и патриотическую пользу, называя себя "энтузиастами".