18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

13:46

"Молодогвардейцы" занялись захоронениями

Представители петербургского филиала молодежного подразделения "Единой России" ("Молодая гвардия") совершили несколько рейдов по местам захоронений города и области. Они преследовали цель установить более точную информацию о людях, погибших в войнах двадцатого века, о чем сообщили ЗАКС.Ру.

На Карельском перешейке им удалось обнаружить затерявшиеся и заброшенные места братских захоронений.

"Молодое поколение петербуржцев никогда не забудет о Блокаде Ленинграда, о павших героях, о великой Победе и о ныне живущих ветеранах. Никто не забыт, ничто не забыто! Мы и дальше будем приглядывать за историческими памятниками и мемориалами! Приводить их в порядок, открывать их историю", - прокомментировал событие глава аппарата петербургской МГЕР Михаил Пирогов.

Своими последними действиями, убеждены "молодогвардейцы", они приносят воспитательную и патриотическую пользу, называя себя "энтузиастами".

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


15:35    
Насколько мне известно, поисковые моложёжные и не молодёжные отряды работают многие десятилетия, но о них пишут редко, т.к. они не связаны ни с государственными стркутурами ни с Единой Россией.
Сыновья моей подруги, а им уже за сорок, с 10 лет ходили в экспедиции со своими родителями и друзьями.
Инициативные группы отбивают места захоронения и памятники от застройщиков всех мастей и чиновников.
А тут, надо же, появились вновь испеченные молодогвардейцы от ЕдРа попиариться.

14:10    
На Карельском перешейке в годы блокады Ленинграда фашистскими войсками Финляндии во главе с кровавым палачом русского народа Маннергеймом погибли, защищая наш любимый город, многие десятки тысяч советских солдат...И этому кровавому убийце-военному преступнику, виновному в смерти СОТЕН тысяч блокадников, позорный Полтавченко ещё в городе мемориальною доску вывешивал, хорошо хоть не Гитлеру-лучшему другу Маннергейма... Чиновники буржуазной России совсем с ума сошли!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы оцениваете деятельность вице-губернатора Игоря Албина?

Положительно
Отрицательно
Никак

Все новости:

18:00 Беглов сурово поговорил с подрядчиком недостроенной школы   3

16:46 Альбац полагает, что Путин уничтожил политический капитал Медведева   2

15:58 В МО Купчино погуляли   1

15:00 Троицкий: Такой умной и политически активной молодежи в стране не было полвека   2

13:46 "Молодогвардейцы" занялись захоронениями   2

12:52 Вступил в силу запрет на продажу "сухого алкоголя"

11:58 Лимонов поддержал сидящую в украинской тюрьме Савченко

10:50 В планы преследуемой группы IC3PEAK не входит резкая критика Путина

7 января, 18:00 Милонов настаивает на запрете платного суррогатного материнства   1

7 января, 17:25 Вишневский - о словах патриарха об Интернете и "Антихристе": Мракобесный бред   14

7 января, 16:50 Белковский: Макаров ассоциируется исключительно с избыточной православной замшелостью   2

7 января, 15:50 Премьер Японии на могиле отца поклялся решить вопрос по Курилам   11

7 января, 14:50 Трамп желает возвести на границе с Мексикой стену из "элегантной" стали   1

7 января, 14:00 Беглов побеседовал с Путиным об итогах прошедшего года   3

7 января, 13:25 Патриарх Кирилл уверен, что "Антихрист" поглотит Интернет   9

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.