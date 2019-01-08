Троицкий: Такой умной и политически активной молодежи в стране не было полвека

Публицист Артемий Троицкий заострил свое внимание на том, что в течение последнего полугода все больше публичных скандалов возникает вокруг политической и протестной активности детей и тинейджеров. Тенденция одновременно и радует, и тревожит критика: ему хотелось бы, чтобы такие люди возглавили Россию в будущем, но он подозревает, что эмиграция станет более вероятной судьбой прогрессивной молодежи.

Теперешние дети представляют несколько иную цивилизацию. Они презирают этих родителей, училок, этих жлобов, которым ничего не надо кроме бабла и жратвы, которые давно забыли все идеалы, которые фактически вообще потеряли интерес к жизни. Для нового поколения нет этих всех авторитетов. — Артемий Троицкий

По словам аналитика, при своей жизни столько молодых интеллектуалов, талантов и независимых характеров он видел только в 1960-е годы, тогда как последние два десятилетия вырастили, по его оценке, преимущественно слабовольных конформистов.

Чаще всего протестные выступления юных граждан, имеющиеся в виду, связываются с именем оппозиционного политика Алексея Навального, к фигуре которого руководство школ склонно относиться с неприятием и осуждением.