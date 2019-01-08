В МО Купчино погуляли

Новогодний и рождественский праздники в муниципальном округе Купчино состоялись в один день гуляний, накануне, 7 января, с участием бывшего руководителя петербургской "Молодой гвардии", а ныне главы местного муниципалитета, Михаила Черепанова.

Как сообщили в пресс-службе округа ЗАКС.Ру, на празднике наблюдались ажиотаж и веселье. Перед жителями выступали казаки, цыгане и даже лошади.

Гуляния завершились салютом и раздачей подарков.

"Мы стараемся делать развлекательную программу максимально насыщенной, разнообразной и креативной", - сказал в микрофон Черепанов.

На празднике граждане узнали, что при МО Купчино создается некий общественный совет, куда при желании и везении может войти каждый местный житель. На весну в этот новый орган запланированы выборы. Назначение органа - "общественный контроль", в котором, как показывают события последних лет, муниципалитет действительно может нуждаться.