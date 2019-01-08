Альбац полагает, что Путин уничтожил политический капитал Медведева

Политический публицист, главный редактор издания The New Times Евгения Альбац, рассуждая о возможной смене власти в России, отметила недоверие действующего президента Владимира Путина к кому бы то ни было из собственного окружения. Самый живописный, по ее словам, пример - это взаимоотношения с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Последний, считает Альбац, будучи "преемником", принимал политические решения, которые подчас были для Путина неудобоваримы и попросту неприемлемы.

Медведева сначала выдавили из Кремля, он отказался от возможности идти на второй срок, а потом в следующие несколько лет Путин планомерно и очень публично демонстративно уничтожал все, что сделал Медведев. Отменял принятые им умные решения, глупые решения вроде смены часовых поясов. Путин уже попробовал, убедился в том, что даже самые лояльные могут представлять для него опасность. — Евгения Альбац

Таким образом, по мнению публициста, опираться дейстующему президенту больше не на кого, поэтому он будет держаться за единоличную власть до последнего.

Напомним, с 2008-го по 2012-й годы Владимир Путин исполнял обязанности премьер-министра, в то время, как президентом считался Дмитрий Медведев.