Альбац полагает, что Путин уничтожил политический капитал Медведева

Политический публицист, главный редактор издания The New Times Евгения Альбац, рассуждая о возможной смене власти в России, отметила недоверие действующего президента Владимира Путина к кому бы то ни было из собственного окружения. Самый живописный, по ее словам, пример - это взаимоотношения с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Последний, считает Альбац, будучи "преемником", принимал политические решения, которые подчас были для Путина неудобоваримы и попросту неприемлемы.
Медведева сначала выдавили из Кремля, он отказался от возможности идти на второй срок, а потом в следующие несколько лет Путин планомерно и очень публично демонстративно уничтожал все, что сделал Медведев. Отменял принятые им умные решения, глупые решения вроде смены часовых поясов. Путин уже попробовал, убедился в том, что даже самые лояльные могут представлять для него опасность.
Таким образом, по мнению публициста, опираться дейстующему президенту больше не на кого, поэтому он будет держаться за единоличную власть до последнего.
Напомним, с 2008-го по 2012-й годы Владимир Путин исполнял обязанности премьер-министра, в то время, как президентом считался Дмитрий Медведев.