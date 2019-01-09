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9:27

Из-за повышения НДС в России стали расти цены на бензин

Начиная с 1 января на автозаправочных станциях, принадлежащих крупнейшим российским нефтяным компаниям, начали подниматься цены на топливо, передает "Коммерсант". Причина - повышение НДС до 20%.

Так, на заправках "Лукойла" и "Башнефти" стоимость бензина и дизеля поднялась в среднем на 65-80 копеек за литр. В Северной столице ценовой порог чуть ниже, отметил глава "Нефтяного клуба Санкт-Петербурга" Олег Ашихмин, - 50-70 копеек за литр.

Примечательно, что акцизы, чья стоимость выросла наравне с НДС, пока не влияют стоимость топлива. Эксперты, опрошенные "Коммерсантом", ожидают, что этот фактор начнет "работать" только к весне.

Напомним, после того, как в конце декабря Дмитрий Медведев распорядился "заморозить" цены на бензин как минимум до весны, сообщалось, что стоимость топлива на бирже стала снижаться.

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9:45   Саша  
В России алчный капитализм, потому буржуи, связанные с нефтью и топливом, всё равно будут поднимать цены, чтобы их прибыль от продажи в России была равной прибыли при продаже нефтепродуктов заграницу, где цены на бензин в 2-3 раза выше, чем у нас! Правительство пока пытается сдерживать цены в России административными методами-запретами, совершенно не рыночными, но протянуть таким способом долго будет крайне сложно... Рост НДС-это мелочь на фоне огромных разрывов в цене!

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