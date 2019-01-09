Петербуржцы раскритиковали качество уборки снега

Около тысячи жителей Северной столицы приняли участие в опросе градозащитного движения "Красивый Петербург" о качестве уборки снега в городе.

Более 450 человек уверены, что городские службы "неудовлетворительно" справляются с очисткой улиц от наледи и сугробов. При этом практически поровну разделились голоса тех, кто уборку оценил на "удовлетворительно", и тех, кто её не заметил вовсе.

"Опрос, проведённый в сообществе движения, показал, что в целом город не справился с задачей оперативной и качественной уборки снега, которую требуют правила уборки Санкт-Петербурга в зимний период", - констатировали в сообществе.