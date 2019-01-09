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10:01

Топилин известил, что бюджетников ожидает рост зарплат

Во исполнение "майских указов" Владимира Путина в 2019 году у работников бюджетной сферы вырастет финансовая составляющая заработной платы, сообщил в интервью "Российской газете" министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

Так, отметил он, с 1 октября на 4,3% проиндексируют зарплаты даже тех бюджетников, о которых в указах президента сказано не было.

"Никто не отменял требования по соотношению зарплат бюджетников из "майских указов" - врачей, учителей, социальных и научных работников - к средней по экономике в регионе. И мы жестко следим за сохранением соотношения", - уведомил министр, особо подчеркнув, что регионам на эти цели из федерального бюджета будет выделено 100 млн рублей.

При этом, известил также Топилин, рост реальных зарплат россиян в 2019 году будет менее ощутим, чем год назад.

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14:05    
брехун с рожей имбицила

11:44    
Есть наивные, кто поверил в рост зарплат? Если как при Ельцине? То там был "большой рост" зарплат и пенсий до миллиона и выше. Вам такой нужен рост? 18 лет брехни Топилина и карлы лысого с едро. Денег не долго напечатать.

10:49    
Рост зарплаты - это нормально!
Но кто рост цен остановит, сколько можно в нищете  жить большинству населения?

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