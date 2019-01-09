18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

10:27

В сенате США заблокировали законопроект о новых санкциях против России

Представители партии демократов в сенате США минувшим днем, 8 января, отказались голосовать за принятие нового законопроекта, предполагающего введение дополнительных санкций в отношении России, Сирии и Ирана, передает РИА "Новости".

Инициативу поддержали менее двух третей из 100 сенаторов. Причина принятия столь критичного решения - нежелание демократов поддерживать любые документы, не связанные с приостановкой работы правительства Штатов.

В декабре правительство вынуждено было частично приостановить своё функционирование ввиду отсутствия денег в бюджете. Так называемый "шатдаун" случился из-за того, что сенаторы не смогли прийти к консенсусу относительно стоимости строительства стены на границе с Мексикой. Предполагается, что барьер "сдержит" поток нелегальной миграции в страну.

Новые ограничения, которые вызвали столь бурную дискуссию в конгрессе США, касаются Сирии и ближайших союзников Башара Асада в лице Ирана и России, которые оказывают и финансовую, и военную поддержку Дамаску. По традиции, санкции предполагают блокировку счетов в американских банках и запрет на ведение какой-либо деятельности, а также аннулирование виз в страну.

Напомним, последние ограничения, введенные США в отношении РФ, были связаны с "делом Скрипалей" и предполагали поэтапное внедрение. Первая часть была введена 27 августа. Россиянам запретили брать кредиты на территории США, экспортировать оружие и техническую продукцию двойного назначения – газовые турбины, подводные аппараты и так далее. США прекратили любую помощь России, "кроме срочной гуманитарной, продуктов питания и иных сельскохозяйственных продуктов".

Ранее сообщалось, что вторую – "более суровую" - часть введут в ноябре. Согласно им, предусмотрена возможность понижения уровня двусторонних дипломатических отношений по инициативе США или даже их приостановки, фактически полный запрет экспорта в Россию любых американских товаров, кроме продовольствия, а также импорта российских товаров, включая нефть и нефтепродукты. США могут лишить права на посадку на своей территории любой авиакомпании, которая подконтрольна российскому правительству.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


11:51    
10:43 чушок безграмотный. Китаю и Индии и Японии нужны территории России. Пока Путин им отдаёт земли российские, они с ним. Иначе не будут и разговаривать с карликом плешивым.

10:43    
Американцы хорошо умеют считать! Они прекрасно понимают, что Россию санкциями не взять, особенно при наличие Китая, Индии и тд.!!! Чуть ухудшить экономическое положение России санкции могут, но это комариный укус! Тем более Силуянов с Набиуллиной давно и хорошо приготовились к санкциям, а их янки всё не вводят и не вводят... Тем более нефть уже под 60 долларов за баррель, а профицитный бюджет России на 2019 год свёрстан из 42(!!!!!!!) долларов за баррель, газ очень дорогой и тд.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы оцениваете деятельность вице-губернатора Игоря Албина?

Положительно
Отрицательно
Никак

Все новости:

19:58 Фигуранта дела "Сети" Шишкина будут судить в Москве

19:29 Беглов готов выдать главам районов по лопате для уборки снега

18:50 Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов не желает давать показания по делу о мошенничестве   1

18:49 Комитет Госдумы поддержал законы о фейковых новостях и неуважении к власти в интернете   1

18:40 К возведению новой ледовой арены на месте СКК приступят в 2020 году   1

18:20 В доме поддержавшего мусорные протесты экс-главы Серпуховского района 11 часов идут обыски

17:58 Малкин перечислил 4 млн рублей пострадавшим при взрыве в Магнитогорске

17:50 СК грозится объявить госпитализированного Мохнаткина в розыск

17:42 Депутат Егоров предложил сделать льготные проездные для членов многодетных семей

17:20 "Левый фронт" готовит митинг против передачи части островов Курильской гряды Японии   4

16:55 Беглов поблагодарил правоохранителей за работу во время новогодних каникул

16:54 Муниципал: МО «Город Колпино» потратит около 280 тысяч рублей на венки и гвоздики

16:33 Экс-глава ЦРУ уверен, что Путин - отличный "презент" для НАТО   4

16:13 Муниципал: Из бюджета МО «Светлановское» выделят 2,3 млн рублей на муниципальную прессу

16:10 Управделами правительства Ленобласти в 2019-м устроит фуршетов на миллион

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.