В сенате США заблокировали законопроект о новых санкциях против России

Представители партии демократов в сенате США минувшим днем, 8 января, отказались голосовать за принятие нового законопроекта, предполагающего введение дополнительных санкций в отношении России, Сирии и Ирана, передает РИА "Новости".

Инициативу поддержали менее двух третей из 100 сенаторов. Причина принятия столь критичного решения - нежелание демократов поддерживать любые документы, не связанные с приостановкой работы правительства Штатов.

В декабре правительство вынуждено было частично приостановить своё функционирование ввиду отсутствия денег в бюджете. Так называемый "шатдаун" случился из-за того, что сенаторы не смогли прийти к консенсусу относительно стоимости строительства стены на границе с Мексикой. Предполагается, что барьер "сдержит" поток нелегальной миграции в страну.

Новые ограничения, которые вызвали столь бурную дискуссию в конгрессе США, касаются Сирии и ближайших союзников Башара Асада в лице Ирана и России, которые оказывают и финансовую, и военную поддержку Дамаску. По традиции, санкции предполагают блокировку счетов в американских банках и запрет на ведение какой-либо деятельности, а также аннулирование виз в страну.

Напомним, последние ограничения, введенные США в отношении РФ, были связаны с "делом Скрипалей" и предполагали поэтапное внедрение. Первая часть была введена 27 августа. Россиянам запретили брать кредиты на территории США, экспортировать оружие и техническую продукцию двойного назначения – газовые турбины, подводные аппараты и так далее. США прекратили любую помощь России, "кроме срочной гуманитарной, продуктов питания и иных сельскохозяйственных продуктов".

Ранее сообщалось, что вторую – "более суровую" - часть введут в ноябре. Согласно им, предусмотрена возможность понижения уровня двусторонних дипломатических отношений по инициативе США или даже их приостановки, фактически полный запрет экспорта в Россию любых американских товаров, кроме продовольствия, а также импорта российских товаров, включая нефть и нефтепродукты. США могут лишить права на посадку на своей территории любой авиакомпании, которая подконтрольна российскому правительству.