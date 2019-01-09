СМИ: Тимченко стал совладельцем винодельни по соседству с "дворцом Путина"

Российский миллиардер, гражданин Финляндии Геннадий Тимченко приобрел часть краснодарской винодельни "Усадьба Дивноморское", извещают "Ведомости" и "Коммерсант", ссылаясь на данные ЕГРЮЛ. Отмечается, что предприятие располагается по соседству с так называемым "дворцом Путина" под Геленджиком.

"Усадьба Дивноморское" раньше входила в группу компаний "Абрау-Дюрсо", принадлежащих семье уполномоченного по правам бизнеса и экс-кандидата в президента Бориса Титова. С конца 2018 года компания "Лазурная ягода", которой принадлежит винодельня, стала собственностью некоммерческого партнерства "Развитие аграрных инициатив" (РАИ), учрежденных некогда Тимченко и Владимиром Колбиными.

Факт приобретения Колбиным и Тимченко винной мануфактуры подтвердил "Ведомостям" источник, знакомый с участниками сделки. Тимченко полагает, что виноделие является успешным бизнесом для инвестирования.

Между тем, Владимир Колбин - полный тезка сына петербургского бизнесмена Петра Колбина, которого "Дождь" именует другом Владимира Путина.

Совладельцем "Усадьбы Дивноморское" стал именно сын Колбина-старшего, сообщил "Ведомостям" другой информатор. В 2012 году Петр Колбин говорил газете, что знаком с Тимченко с детских пор.

Неподалеку от винодельни располагается комплекс зданий площадью более 17 тысяч кв метров, который ряд СМИ называют "дворцом Путина". Именно так его в 2010 году нарёк предприниматель Сергей Колесников в письме президенту Дмитрию Медведеву. По его заверению, "дворец" возводили именно для нынешнего главы государства. Стоимость проекта Колесников оценил в миллиард рублей.

"Усадьба Дивноморское" выпускает элитарные вина; стоимость одной бутылки начинается от 2 тысяч рублей.