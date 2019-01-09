Суд Екатеринбурга закрыл дело неоязычника за "экстремистские" посты "ВКонтакте"

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга завершил уголовное разбирательство в отношении 57-летнего главы неоязыческого объединения "Схорон еж Славен" Владимира Мануйленко, поделился с "Интерфаксом" адвокат фигуранта и юрист "Агоры" Алексей Башмаков.

"Сегодня суд прекратил дело Мануйленко в связи с внесенными изменениями в статью 282 УК РФ об экстремизме, устранившими преступность и наказуемость деяния. Он обвинялся в возбуждении ненависти по признакам национальности с использованием интернета (ч. 1 ст. 282 УК РФ)", - уведомил Башмаков.

Дело на Мануйленко было заведено после публикации им в сентябре 2016 года ряда статей "ВКонтакте" на неоязыческую тематику, в которых следствие позднее узрело признаки "возбуждения ненависти и вражды". В свою очередь фигурант данного разбирательства отрицал инкриминируемое ему обвинение, настаивая на том, что он лишь пытался возродить некие древнеязыческие обряды.

Данное дело - второе закрытое судом после подписания Владимиром Путиным закона о частичной декриминализации 282 статьи УК РФ, предполагающей отмену уголовного преследования для тех граждан, кто был замечен в данном деянии впервые. Вместо этого вводится соответствующая статья в КоАП, согласно которой нарушителя будет ждать либо административный арест, либо штраф. В первый раз "повезло" менеджеру из Твери.