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12:33

В ЗакСе хотят разрешить волонтерам участвовать в реставрации памятников

Депутаты Заксобрания Петербурга Денис Четырбок и Анастасия Мельниковавнесли законопроект, который позволит волонтерам принимать участие в реставрации объектов культурного наследия, сообщили представители Четырбока в Telegram.

По словам депутатов, хотя к работам по сохранению памятников культурного наследия допускают лишь тех, у кого есть соответствующие лицензии и аттестации, подобная деятельность нередко сопровождается работами, которые специальных знаний или квалификации не требуют – к примеру, расчистка территории. Парламентарии подчеркнули, что если закон будет принят, контролировать и обучать добровольцев все равно будут опытные аттестованные специалисты.

В сентябре 2018 года Четырбок предложил учредить новый праздник в Петербурге – День волонтера. 



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17:25    
Реставрировать памятники должны не пи*доболы, а профессионалы.
И платить им надо по квалификации и объёму выполненных работ.
Государство уже только налоги собирает, а всё остальное спихнуло на инвесторов, предпринимателей, волонтёров.
Скоро и оперировать волонтёрам разрешат.

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