В ЗакСе хотят разрешить волонтерам участвовать в реставрации памятников

Депутаты Заксобрания Петербурга Денис Четырбок и Анастасия Мельниковавнесли законопроект, который позволит волонтерам принимать участие в реставрации объектов культурного наследия, сообщили представители Четырбока в Telegram.

По словам депутатов, хотя к работам по сохранению памятников культурного наследия допускают лишь тех, у кого есть соответствующие лицензии и аттестации, подобная деятельность нередко сопровождается работами, которые специальных знаний или квалификации не требуют – к примеру, расчистка территории. Парламентарии подчеркнули, что если закон будет принят, контролировать и обучать добровольцев все равно будут опытные аттестованные специалисты.

В сентябре 2018 года Четырбок предложил учредить новый праздник в Петербурге – День волонтера.

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