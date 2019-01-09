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12:46

Экс-министр обороны ДНР анонсировал акции против передачи части Курил Японии

Бывший руководитель министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Стрелков собирается провести в Москве ряд акций против передачи части островов Курильской гряды Японии. О данном намерении он известил в своем "Живом журнале".

"Как и было обещано, мы приступаем к организации акций протеста. Будут ли они по-настоящему массовыми - зависит не только от нас, но и от всех, до кого дойдет наш призыв. На 19-е и 20-е завтра утром будут поданы заявки на проведение митинга. Если митинг не будет санкционирован - то все равно соберем протестную акцию в рамках народного схода", - сообщил Стрелков.

Напомним, не так давно премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что  в переговорах с Россией о правовом статусе части Курильских островов наконец достигнут определенный консенсус. В ноябре он встречался с Владимиром Путиным и детально обсудил данный вопрос. Постфактум дискуссии глава РФ рапортовал, что власти островного государства выразили готовность подписать мирный договор по Курилам, который был заморожен на протяжении 70 лет. Согласно Московской декларации 1956 года, СССР должен передать Японии острова Шикотан и Хабомаи, однако по сей день остается нерешенным вопрос о принадлежности Итурупа и Кунашира. Последние в Японии называют своими "северными территориями".

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18:32   Дед Иван   РУСЬ
Путин продажный и антинародный презик! Рад всю Русь-Матушку продать Японцам, Китаю и всяким аульным! За это и ненавижу плешивого карлу! Еще и весь Народ Русский ограбил на пенсиях!

14:10    
Насрать, что у Путина в голове: он не имеет права передавать японцам Курилы, да и вообще допускать их туда, пока они не откажутся от любых претензий.
Любое потакание японцам - антигосударственное деяние.

14:10    
Предупреждающая акция Стрелкова крайне важна и полезна! Стрелков-браво! Настоящий защитник Отечества и интересов России! Сколько можно повторять, что СССР официально на самом высшем уровне в 1960 году в ответ на договор между Японией и США о размещение американских войск в Японии ДЕНОНСИРОВАЛ(!!!!!!!!!) декларацию от 1956 года. Всё, её нет, она не существует и никаких обязательств на Россию не накладывает!!!!!!!!!

13:32   Гундос  
Путин должен возвратить острова, а лучше продать или сдать в аренду на 100 лет, все равно там свалка, а так хоть японцы бы порядок навели. А этот гиркин известный военный преступник - лучше вообще бы молчал - по нему тюрьма плачет.

13:07   Саша  
Пока не очень понятно, что у Путина в голове по вопросу Курил...Или это долгоиграющая игра до 2024 года без каких-либо уступок японцам или это путь к национал-предательству...Странно даже зачем Путин втянулся в игру, к этому его ничего не принуждало! Совершенно никаких обязательств с 1960 года по вопросу Курил у СССР не было, а у России тем более сейчас НЕТ!!! России совершенно не нужен этот мирный договор, это совершенно никчемная бумажка, так как СССР(Россия) спокойно развивали связи и сотрудничают без МИРНОГО ДОГОВОРА с Германией и многими другими странами-союзниками немецких фашистов в годы 2-й Мировой войны!

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