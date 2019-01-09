Владельцев кафе и офисов в жилых домах обяжут согласовывать перепланировки со Смольным

Глава фракции «Единая Россия» в петербургском Заксобрании Александр Тетердинко внес законопроект, согласно которому органы исполнительной власти наделят полномочиями по согласованию перепланировки нежилых помещений в многоквартирных домах.

В Жилищном кодексе прописано, что перепланировка в жилых помещений в многоквартирных домах согласовывается с городскими властями, а в нежилых проходит без согласования, напомнил Тетердинко. Под категорию попадают, в том числе, кафе, офисы и магазины на первых этажах домов. По утверждению депутата, перепланировка в нежилых помещениях часто проводилась «хаотично, со сносом или повреждением несущих конструкций».

«Этим законом мы даем соответствующие полномочия городскому правительству, заполняя законодательный пробел, и вводим вопрос перепланировки нежилых помещений в рамки правового поля», – подчеркнул Тетердинко.

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