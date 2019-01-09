Миронов попросил ЗакС доработать законопроект о новых участках мировых судей

Депутат Госдумы и лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов убежден, что Петербургу необходимо не менее 32 новых участков мировых судей, а не 21 как предлагают депутаты Заксобрания. 9 января Миронов направил письмо спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову с просьбой доработать федеральную инициативу об увеличении числа судебных участков.

Эсер сослался на 4 пункт 4 статьи федерального закона №188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации», согласно которому «судебные участки создаются из расчета численности населения на одном участке от 15 до 23 тысяч человек».

В своем письме Миронов привел таблицу, согласно которой, только в двух районах Петербурга – Адмиралтейском и Центральном – количество судебных участков превышает минимально необходимый показатель. В Кронштадтском, Петроградском и Фрунзенском районах их число соответствует необходимому минимуму. В Приморском районе действует 17 участков, хотя требуется не менее 25.

По словам Миронова, в случае сокращения числа участков в Адмиралтейском и Центральном районах в городе должны появиться не менее 32 новых судебных участка.

«Если не сокращать число судебных участков в указанных районах, то число судебных участков в Санкт-Петербурге нужно увеличить, как минимум, до 39», - говорится в документе.

Количество участковых мировых судей в Петербурге регламентировано соответствующим федеральным законом, принятым в конце 1999 года. Почти за 20 лет его действия в него ни разу не вносились изменения, связанные с Петербургом. Между тем, численность населения города, по данным Петростата, увеличилась с 4,7 млн до 5,3 млн человек.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.