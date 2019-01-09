Полиция задержала рассказывавшего о пытках в ИК-1 Ярославля бывшего зэка

Ярославские правоохранители задержали бывшего арестанта Руслана Вахапова - одного из фигурантов резонансного видео о пытках в местной ИК-1, оповестил в Telegram фонд "Общественный вердикт". Мужчина приехал в ОП отметиться согласно правилам, предписанным административным надзором.

Полицейские без объяснения причин заблокировали его машину и отказываются выпускать из отделения.

"Сейчас они угрожают доставить Вахапова в суд и составить протокол о неповиновении законным требованиям полицейских", - отмечается в сообщении.

Напомним, на прошедшей в конце декабря большой пресс-конференции Владимира Путина президенту задали вопрос о том, что он думает о пытках заключенных в российских колониях. Тема стала резонансной после того, как "Новая газета" опубликовала ряд жутких видео с истязаниями зэков в ИК-1 Ярославля. Тогда еще заключенный, Вахапов присутствует на одной из записей. Путин ответствовал, что пытки не допустимы, а ФСИН должна быть усовершенствована. Проверкой озвученных журналистами сведений занялась прокуратура.