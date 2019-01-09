Адвокат "ловца покемонов" Соколовского просит суд пересмотреть его дело

Адвокат осужденного по делу о ловле покемонов в храме Екатеринбурга блогера Руслана Соколовского Алексей Бушмаков просит суд пересмотреть дело его подзащитного, передает «МБХ медиа».

По словам Бушмакова, ходатайство он подал в Верх-Исетский суд Екатеринбурга. Адвокат просит пересмотреть приговор Соколовскому, снизить ему наказание и снять судимость.

Юрист добавил, что адвокаты проводят ревизию «по всем делам» по ч. 1 ст. 282 УК (возбуждение ненависти или вражды), и они «будут пересматриваться». «А те, которые на стадии следствия, например, Константин Кирхнер из Башкирии, Мария Мотузная, — эти дела должны прекращаться», - подчеркнул Бушмаков.

«Все дела, которые возбуждались по ч. 1 ст. 282 подлежат пересмотру и, если у лиц были судимости, то судимость снимается, если она не погашена, и устраняются негативные последствия осуждения», – добавил адвокат.

Соколовского в 2017 году признали виновным в возбуждении ненависти и осудили его на три с половиной года условно. Позже приговор смягчили, снизив условный срок до двух лет и трех месяцев.

Блогера арестовали в сентябре 2016 года после игры в Pokemon Go на территории Храма-на-Крови в Екатеринбурге. Поводом стало видео, где Соколовский собирает покемонов, сопровождая это «ироничными комментариями, с использованием нецензурной лексики» и «оскорбительными высказываниями по отношению к символам одной из мировых религий». В тексте приговора блогеру указывалось, что он оскорбил чувства верующих «через отрицание существования бога, отрицание существования основателей христианства и ислама Иисуса Христа и Мухаммеда».