Невзоров – о реакции РПЦ на томос УПЦ: Попы воют, как вурдалаки, упустившие добычу Одним из самых резонансных событий минувших постновогодних выходных стало получение Украинской православной церковью томоса – так называемой "лицензии" на богослужение. Публицист Александр Невзоров, известный своей "любовью" ко всему, что связано с РПЦ, поспешил высказаться по данному поводу на своем YouTube-канале. РПЦшные попы воют как вурдалаки, упустившие добычу. Хотя критиковать томос очень смешно. Кто это говорит? Те, у кого вообще нет никакого томоса, те, кто на данный момент являются канонически абсолютно незаконной структурой. Но дело отнюдь не в этом. Понятно, из-за чего воют – вы можете сами легко подсчитать. Они теряют 13 тысяч приходов, каждый из которых может принести от 2 до 10 млн в месяц. Т.е. это 65 млрд безналоговых, не учитываемых денег. Конечно, на месте попов надо выть – и выть еще громче, — Александр Невзоров Напомним, 5 января на специально созванном в Стамбуле православном соборе патриарх Константинопольский Варфоломей подписал томос, предоставляющий украинской церкви независимость – автокефалию. Российские коллеги украинских клириков поспешили объявить Константинополь в начале церковного раскола. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен