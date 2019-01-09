Рогозин об отзыве приглашения NASA в США: Какая-то чудесная Санта-Барбара

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин считает, что решение NASA отозвать приглашение в США надо рассматривать как «эпизод противостояния между Трампом и Конгрессом», передает РБК.

Ранее глава NASA Джим Брайденстайн перенес на неопределенный срок визит Рогозина в США, который был запланирован на февраль. Что стало причиной переноса, не уточнялось.

«Это какая-то чудесная Санта-Барбара. Мы в отношениях с нашими партнерами руководствуемся интересами своей страны, а не отдельных политиков. Интересы нашей страны – поддерживать сотрудничество в космосе, поскольку космос ошибок не прощает, и правила поведения в космосе написаны кровью», – заявил Рогозин.

Глава «Роскосмоса» подчеркнул, что готов принять Брайденстайна в России. По его словам, ему с главой NASA «теперь придется обсудить, как будем жить дальше».

Рогозин среди прочего предполагал, что в ходе визита в США он может встретиться с главным инженером Space X Илоном Маском. До этого глава «Роскосмоса» назвал Маска талантливым инженером и блестящим пиарщиком.