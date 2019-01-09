Бывшая заключенная подала в суд на правозащитников из-за заявлений о пытках

Бывшия заключенная исправительной колонии № 2 в Мордовии Инга Кривицкая подала иск к правозащитникам Ольге Романовой и Льву Пономареву, требуя от них 2 млн рублей компенсации морального вреда за утверждения о пытках, сообщила в Facebook юрист Наталия Трубачева.

Кривицкая отсидела в колонии 16 лет. Она утверждает, что там не пытают заключенных, а правозащитники, озвучивая такую тему, «обливают грязью свою страну». 2 млн рублей от правозащитников она требует в качестве компенсации морального вреда.

Романова, глава фонда «Русь сидящая», в октябре 2018 года узнала, что Кривицкая зарегистрировала одноименную организацию. Тогда Романова заявила, что у нее нет сомнений, что «в Минюст Кривицкую привели за руку фсиновские опера». Тогда же правозащитница заявила, что Кривицкая во время отбывания наказания «сотрудничала с администрацией, принимала участие в избиении заключенных женщин, отбирала посылки».