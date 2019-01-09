Управделами правительства Ленобласти в 2019-м устроит фуршетов на миллион

Управление делами правительства Ленобласти выбрало поставщика блюд для протокольных мероприятий, которые будет проводить администрация региона в течение года, извещает 47news. На яства ведомство собирается потратить 1 млн рублей.

Исходя из положений, прописанных в техзадании к закупке, обозначенная сумма уйдет на тарталетки, бутерброды с икрой и сёмгой, борщи, салаты и иные горячие и холодные кушанья.

Имя организатора данных блюд в документации не указано, однако уточняется, что, помимо поставки обозначенной выше продукции, "подрядчик" обязан будет не только накрыть на стол, но и подготовить помещение к фуршету.