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16:33

Экс-глава ЦРУ уверен, что Путин - отличный "презент" для НАТО

Бывший начальник Центрального разведуправления США, генерал Дэвид Петреус полагает, что НАТО получило отличный "подарок" в лице президента России Владимира Путина, передает РБК. Мнением отошедший от дел чиновник поделился на конференции "Raisina Dialogue", организованной в Индии аналитическим центром Observer Research Foundation при поддержке индийского правительства.

Петреус уверен, что приход Путина ко власти дал альянсу "новый повод к существованию". И более того, именно благодаря внешней политике, которую ведет глава РФ, США стали чуть ли не единственной "твердыней" для многих стран мира.

Даже несмотря на критику НАТО со стороны Дональда Трампа, добавил генерал, Белый дом продолжает развивать планы по увеличению американских военных мощей на территории Европы.

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18:07    
17:29 - "вернул "ее" на мировой олимп"?! - ты в своем уме?.. ну, если сравнивать с таджикистаном, киргизией, сомали и берегом слоновй кости - то, согласен, тут уж точно путин "на мировом олимпе"... а вот кто уж действительно на мировом олимпе - так это китай... путин козявка в сравнении с ним... и насмешил "союзничками" путина - карточная колода нищебродов не признаная в мире... нато боится россию?!.. - нато счастлив, не знал как выбить деньги из бюджета, хотели уже самораспускаться (уж точно не со страху) - да, спасибо, путин помог... а ты скоро пойдешь свои зубные коронки закладыватьв ломбард, чтобы выжить...

17:29    
16:43. Это верно, так как Запад с Россией стал считаться, вернул её на мировой олимп лишь после Абхазии, Ю.Осетии, Крыма, ДНР, ЛНР, Сирии... Потому надо двигаться и дальше без устали в борьбе за доминирование в мире! А боится НАТО Россию, ну и замечательно!

17:14    
оказывается агент штази работает и на интересы нато... именно путин реанимировал нато, который фактически уже умер... распальцовки путина за которым стоит генералитет рвущийся к новым звездочкам и всем благам привели к разорительным и не нужным для страны тратам и повтору судьбы ссср... гонка вооружений с отсталой экономикой и отсталыми технологиями, да еще и без союзников окончательно разорит россию и приведет к краху, обнищанию населения... ну и хрен с ним... без разрушения нет созидания (мао цзедун)...

16:43    
Для того, чтобы остаться великой мировой державой, России надо в обязательном порядке расширять экспансию и усиливать давление на интересующих её геополитических направлениях! Условно "белопушистость" России на международной арене ведёт к её развалу и полному исчезновению с политической карты планеты!

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