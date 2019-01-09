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17:42

Депутат Егоров предложил сделать льготные проездные для членов многодетных семей

В петербургское Заксобрание внесен законопроект о 50%-ной скидке на проезд в общественном транспорте для родителей трех и более детей. Автор инициативы, депутат Александр Егоров из «Справедливой России» убежден, что такая мера позволит улучшить материальное положение многодетных семей.

Предполагается, что льготу сможет получить только один из членов семьи. Ему будет предоставляться компенсация за половину стоимости единого месячного проездного билета, рассчитанного на 70 поездок. На начало января 2019 года такой проездной стоит 2900 рублей.

«При наделении одного из родителей в многодетной семье, сопровождающего ребенка в возрасте до 12 лет правом на льготный проезд (при оплате 50% стоимости) на социальных маршрутах наземного пассажирского маршрутного транспорта и метрополитена дополнительное финансирование за счет средств бюджета Санкт-Петербурга на 2019 год составит 683106,6 тыс.руб., исходя из стоимости проездного билета в 2018 году», - говорится в пояснительной записке к законодательной инициативе.

В случае если законопроект будет принят, он вступит в силу с 1 июля 2019 года.

Напомним, в ноябре 2018 года Егоров внес в ЗакС законопроект о наделении первоочередным правом на получение земельных участков для ИЖС многодетных семей, в которых есть дети-инвалиды. Проект закона находится на стадии первого чтения.  



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