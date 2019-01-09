Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов не желает давать показания по делу о мошенничестве

Не так давно этапированный из французской тюрьмы в СИЗО "Матросская тишина" бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, отказался давать какие-либо показания по существу дела, уведомил "Интерфакс" его адвокат Александр Линников.

"Кузнецов не признает вину. От дачи показаний он отказался, воспользовавшись 51-й статьей Конституции", - сообщил защитник.

Ранее Следком распространил видеозапись допроса Кузнецова, на которой он заявляет о полном непризнании инкриминируемого ему деяния. Сей факт насторожил Линникова.

"Мы считаем, что практика публикации видеозаписей следственных действий некорректна и является нарушением тайны следствия. Кроме того, нас беспокоит обстоятельство, что сегодня, когда мы обратились к руководителю следственной группы за разрешением на встречу с нашим подзащитным, он сообщил нам, что завтра планирует встретится с Кузнецовым один, без присутствия защитника, чтобы "познакомиться". По мнению следователя, закон это позволяет, но мы считаем такое поведение следователя нарушающимся право Кузнецова на защиту", - уверен адвокат.

Напомним, бывший глава министерства финансов Подмосковья Кузнецов трудился на занимаемом посту с 2003 по 2008 год, пока в связи с "семейными обстоятельствами" внезапно покинул не только руководящую должность, но и родину. Экс-министр является фигурантом нескольких громких коррупционных разбирательств по статьям "Мошенничество" (ч. 4 ст. 159 УК), "Растрата" (ч. 4 ст. 160), "Легализация имущества, приобретённого в результате совершенных преступлений" (ч. 3 ст. 174.1 УК). Общий ущерб следствием оценён в 14 млрд рублей.

Добавим, жену Кузнецова - Жанну Балах - бежавшую в США, суд заочно приговорил к 11 годам колонии за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и отмывание денег (ч. 3. ст. 174 УК). США выдавать "беженку" отказывается.