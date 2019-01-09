Комитет Госдумы поддержал законы о фейковых новостях и неуважении к власти в интернете

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал законопроекты о запрете на распространение недостоверной информации и об ответственности за неуважительные высказывания в адрес власти в интернете, передает ТАСС.

Зампредседателя комитета Эрнест Валеев заявил, что «вопросов концептуального характера» к законопроекту о ложных новостях у его ведомства нет. «У нас уже сегодня есть запрет на распространение противоправной информации, а также склоняющей несовершеннолетних к совершению преступлений», - отметил Валеев.

Что касается наказания за неуважительные высказывания о власти в интернете, депутат согласился, что инициативу общество восприняло неоднозначно. По его словам, требуется дополнительно обсудить порядок определения «круга сведений, которые должны удаляться». Сам механизм удаления такой информации, отметил Валеев, уже существует, а вопросы могут возникнуть к тому, как определен «сам круг такой информации».

Оба законопроекта на рассмотрение Госдумы внесли сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова. В случае их принятия за распространение фейковых новостей в СМИ и интернете могут грозить штрафы до миллиона рублей, а за «явное неуважение к обществу, государству и госсимволам» России и органам власти в интернете – штраф до 5 тысяч рублей или арест до 15 суток.