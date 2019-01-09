Беглов готов выдать главам районов по лопате для уборки снега

Врио губернатора Александр Беглов на заседании в Смольном заявил, что главе районов Петербурга надо выдать по «лопате Беглова», и он сам готов вместе с ними убирать город от снега, передает «Фонтанка.ру».

На заседании Беглов отметил, что петербуржцы жалуются на плохую уборку улиц. Главе комитета по благоустройству Владимиру Рублевскому он напомнил, что у ведомства было время «подготовиться и отремонтировать всю технику к зимнему периоду». Он уточнил, есть ли у комитета деньги на вывоз снега с улиц, Рублевский ответил, что есть, но возникают трудности, например, из-за запаркованности улиц. По словам главы комитета, в новогодние праздники город очистили от 250 тысяч кубометров снега: это в пять раз больше, чем год назад.

Ранее опрос «Красивого Петербурга» показал, что горожане недовольны качеством уборки снега в Петербурге. Большинство оценили работу городских служб на «неудовлетворительно».

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.