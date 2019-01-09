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9 января, 20:55

ЕСПЧ присудил 7,5 тысяч евро задержанной на Болотной площади в 2012 году

Европейский суд по правам человека присудил Кристине Зиновьевой, задержанной в 2012 году на Болотной площади, 7,5 тысяч евро, сообщает фонд «Общественный вердикт».

По словам представителей фонда, ЕСПЧ признал, что в России были нарушены право Зиновьевой на свободу и безопасность и право на свободу собраний. В 2012 году после задержания полицейские игнорировали просьбы Зиновьевой сообщить ее родным о задержании и ничего не предприняли после того, как она сообщила, что дома у нее остался годовалый ребенок.

ЕСПЧ указал, что российское законодательство запрещает подвергать административному аресту женщин, у которых есть дети до 14 лет. При этом российская сторона не предоставила объяснений, почему Зиновьеву не освободили, узнав, что у нее грудной ребенок.

Также российские власти не обосновали, почему Зиновьеву нужно было арестовать. Объяснение, что это было необходимо для обеспечения ее присутствия в российском суде, ЕСПЧ посчитал несостоятельным.

6 мая 2012 года акция «Марш миллионов» на Болотной площади в Москве переросла в массовые беспорядки. Свыше 400 человек были задержаны, правоохранители возбудили дела о призывах к массовым беспорядкам и применении насилия к представителям власти.

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