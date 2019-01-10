Ушел из жизни последний председатель Верховного Совета СССР Лукьянов

На 89-м году жизни скончался последний председатель Верховного Совета СССР, бывший депутат Госдумы Анатолий Лукьянов, сообщил в Twitter губернатор Смоленской области Алексей Островский.

Причина смерти пока не называется. Лукьянова могут похоронить на Троекуровском кладбище, передает РИА «Новости» со ссылкой на главу КПРФ Геннадия Зюганова. Однако родственники просят похоронить его на Новодевичьем кладбище.

Лукьянов родился в Смоленске в 1930 году. С 1956-го работал в Совете Министров СССР, затем – в президиуме Верховного Совета страны. В 1976-1977 годах участвовал в подготовке проекта Конституции СССР. Возглавил Верховный Совет СССР в 1990 году, после того, как президентом страны избрали Михаила Горбачева.

В 1993 году Лукьянов стал депутатом Госдумы. С 1994 по 2000 год входил в состав президиума ЦК КПРФ.