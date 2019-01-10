В ЗакСе предложили штрафовать за парковку в садах вузов, больниц и санаториев

Лидер фракции «Единая Россия» в петербургском Заксобрании Александр Тетердинко предложил запретить парковку автомобилей в зеленых зонах с особым статусом, в том числе – на территории закрытых садов, вузов, больниц и санаториев.

Тетердинко заметил, что в Петербурге предусмотрен штраф за парковку в парках, скверах, на детских и спортивных площадках, а вот зеленые насаждения ограниченного пользования под запрет не попадают. Он предложил восполнить этот пробел в городском кодексе об административных правонарушениях и наказывать за нарушение этого пункта теми же штрафами, что за парковку в зеленых зонах общего пользования. Для граждан это от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 5 до 40 тысяч, для юридических лиц – 150 – 500 тысяч рублей.

К зеленым насаждениям ограниченного пользования относятся участки, доступ на которые ограничен или может быть ограничен правообладателями. Среди них – территории промышленных предприятий, научных учреждений и вузов, закрытые сады лечебных учреждений и санаториев. К насаждениям со специальными функциями относятся питомники, санитарно-защитные насаждения, кладбища и так далее.

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